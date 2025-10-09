Nasser Al-Khelaïfi accueille Joan Laporta à l’ECA et évoque leur amitié

Ce mercredi 8 octobre s’est tenu l’assemblée de l’Association des Clubs Européens (ECA) à Rome. L’occasion pour le président de l’association, Nasser Al-Khelaïfi, d’inviter son homologue du FC Barcelone et lui rendre hommage dans son discours.

A l’occasion de la trêve internationale, l’ECA s’est retrouvé pour une assemblée. Le président du PSG et de l’Association des Clubs Européens, Nasser Al-Khelaïfi, en a profité pour inviter son homologue du FC Barcelone, Joan Laporta. Ce dernier a accepté l’invitation, comme expliqué par lui-même au micro d’El Chiringuito : « Le président de l’EFC nous a invités. Nous avons tranquillement accepté l’invitation. Nous sommes pour la paix du football européen. Nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l’UEFA. C’est ce que veulent tous les clubs. Venir ici permet de générer de bonnes choses« , a-t-il expliqué, affirmant avoir une très bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi. Le dirigeant qatari, dans le discours d’ouverture de l’Assemblée de l’ECA de ce mercredi 8 octobre à Rome, a rendu un hommage à Joan Laporta, relatant une réelle amitié. « Aujourd’hui, je souhaite la bienvenue à un invité spécial. Il arrive parfois que des amis soient en désaccord, c’est normal, mais ils finissent toujours par se réconcilier pour le bien de tous. Il a redonné vie à son club, tant sur le terrain avec une équipe jeune et talentueuse qu’en dehors avec un nouveau stade exceptionnel« .

💣 ENTREVISTA EXCLUSIVA a LAPORTA 💣



🙏 "Queremos que haya un ACUERDO y VOLVAMOS a la UEFA".



🧐 "Hay MUY BUENA RELACIÓN con AL-KHELAIFI".



📹 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/gyvJHlmcMi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2025 X : @elchiringuitotv

Dans son discours, Nasser Al-Khelaïfi a ensuite détaillé les actions de l’ECA qu’il faut désormais appelé … l’EFC. En effet, l’association des clubs européens répond désormais au nom de European Football Club. Une nouvelle appellation officialisée par le président du PSG : « Cette initiative va bien au-delà d’un simple changement de nom et d’image de marque. Al-Khelaifi tente de mettre en place une nouvelle identité et une nouvelle culture« , écrit le journaliste britannique Ben Jacobs.