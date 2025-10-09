Mercato : Liverpool fait de Willian Pacho sa priorité absolue

Pour le prochain mercato estival, Liverpool pourrait investir afin de renforcer sa défense. Ainsi, c’est le nom de Willian Pacho qui figurerait tout en haut de la liste de souhait des dirigeants des Reds.

Avec la prolongation de contrat d’Ibrahima Konaté qui peine à se concrétiser et le temps qui passe pour Virgil Van Dijk, Liverpool souhaite se renforcer en défense, à l’image du dossier Marc Guéhi tenté dans les derniers instants du mercato estival 2025. Pour l’avenir, le souhait de renforcer leur arrière garde est toujours dans l’esprit des dirigeants des Reds, avec de nouvelles cibles, dont une priorité absolue. Selon les informations de Talk Sport, le club du nord de l’Angleterre aurait fait de Willian Pacho sa cible première sur le marché des transferts, devant Ousmane Diomandé et Sven Botman. Cependant, le Paris Saint-Germain n’aurait aucune intention de se séparer de son défenseur central équatorien acheté 45M€ à l’Eintracht Francfort bonus compris et aujourd’hui évalué à 65M€ sur le site spécialité Transfermarkt. Toutefois, en coulisses, la somme de 100M€ a été évoquée pour démarrer des discussions. A 23 ans, Willian Pacho est naturellement dans les petits papiers de nombreux géants européens, et le PSG devra donc se montrer solide sur ses appuis pour préserver son joyau.