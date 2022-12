Demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1), La France affronte l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Lors de cette rencontre, l’atout numéro 1 des Bleus se nommera Kylian Mbappé. Son duel contre Kyle Walker est attendu. John Terry estime que l’Anglais peut poser des problèmes au joueur du PSG.

La France et l’Angleterre s’affrontent demain soir en pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Meilleur marqueur de la compétition avec cinq buts, Kylian Mbappé sera le danger numéro 1. Les Anglais auraient préparé un plan anti-Mbappé. Dans son couloir gauche, le numéro 7 du PSG devrait normalement défier Kyle Walker. En conférence de presse, ce dernier a expliqué qu’il se sentait confiant avant de se mesurer à l’attaquant (23 ans). John Terry, légendaire défenseur central de Chelsea et de la sélection nationale anglaise estime aussi que « s’il y a bien un joueur qu’il faut pour défendre face à Mbappé, c’est Kyle Walker. »

« Il y a aussi de la rivalité avec le duel Walker-Mbappé »

« Il y a aussi de la rivalité avec le duel Walker–Mbappé dont tout le monde parle. Mon inquiétude, c’est que les Anglais se concentrent trop sur ça alors que Giroud doit autant attirer l’attention pour moi. C’est un énorme joueur pour vous, il est récemment devenu meilleur buteur de votre sélection devant Henry. C’est une très grosse menace pour moi, lance Terry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Un plan anti-Mbappé ? Oui c’est possible! Kyle Walker va jouer arrière droit et c’est le joueur le plus rapide de Premier League, c’est ce dont tu as besoin face à Mbappé. Il est physiquement très costaud, très fort tactiquement et défensivement également. Je pense que s’il y a bien un joueur qu’il faut pour défendre face à Mbappé, c’est Kyle Walker. Je suis très confiant. Est-ce qu’il va avoir un match compliqué? Oui certainement. Mais j’adore la confiance en lui de Kyle. Vous avez Mbappé, Giroud, Griezmann… Dembélé, ce sont de grosses menaces et vous avez aussi des options sur le banc mais pour le moment l’Angleterre a été très forte défensivement. Ça va être une très grosse bataille dans les zones de vérité.«