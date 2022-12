Après avoir connu respectivement la victoire face à la Pologne et le Sénégal, la France et l’Angleterre vont se retrouver en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. C’est ce samedi 10 décembre (20h) que les deux nations s’affronteront pour une place en demi-finale. L’opportunité pour les Three Lions de tenir une conférence de presse aujourd’hui.

Le point presse des Anglais s’est fait avec Kyle Walker. Le latéral droit de Manchester City a répondu aux questions des journalistes présents sur place, et a notamment été interrogé sur le duel qu’il aura a disputé dans son quart de finale contre les Bleus face à Kylian Mbappé : « Mbappé est un joueur fantastique, en grande forme. Ce ne sera pas facile, mais les joueurs professionnels veulent jouer contre les meilleurs. Et il est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du monde actuellement. Je sais ce que je dois faire pour l’arrêter. C’est plus facile à dire qu’à faire« . Si l’ancien de Tottenham a conscience de la force de frappe que peut-être Mbappé pour l’Equipe de France, il fait tout de même preuve de confiance : « Mais je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà affronté. J’ai déjà affronté de grands joueurs avec l’Angleterre et Manchester City. Il mérite le respect, mais il ne faut pas trop le respecter, l’Angleterre peut causer des problèmes aussi aux Français. Ce sera un match difficile, mais un joueur ne fait pas une équipe. Le match n’oppose pas l’Angleterre à Mbappé. C’est l’Angleterre contre la France« . Kyle Walker, sur un ton un peu plus léger, a ensuite répondu tout sourire à un journaliste lui demandant qui était le plus rapide entre lui et l’attaquant du PSG : « Nous verrons samedi, j’espère que ce sera moi. Qui sait ?« . Le duel sur le flanc gauche des Bleus s’annonce palpitant, et tiendra de nombreux observateurs en haleine. Certains acteurs, aux premières loges, ont également hâte d’assister à cette bataille entre les deux joueurs.

En effet, présent côté Bleus en conférence de presse ce mercredi, Ibrahima Konaté a été également interrogé sur ce duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé : « Walker et Mbappé sont deux très grands joueurs. Walker fait partie des meilleurs latéraux droits du monde, j’ai hâte de voir cette bataille« , a répondu le défenseur central français de Liverpool.