C’est la désillusion pour le Brésil. Favori de la Coupe du Monde, il a été éliminé aux tirs au but contre la Croatie (1-1, 4 t.a.b à 2). Malgré un très beau but de Neymar, la Seleçao a vu les Croates égaliser à trois minutes de la fin de la prolongation. Après cette élimination, Neymar est sorti du silence.

Neymar avait expliqué avant la compétition qu’il rêvait de remporter la Coupe du Monde, celle au Qatar pouvant être sa dernière malgré ses 30 ans. Son rêve s’est envolé ce vendredi après-midi avec la défaite contre la Croatie en quart de finale lors de la cruelle séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 2). Blessé lors du premier match de la phase de poules, il avait fait son retour lors des huitièmes de finale et marqué sur penalty. Contre les Croates, le numéro 10 du PSG a une nouvelle fois marqué un très beau but, lui permettant d’égaler le Roi Pelé pour le meilleur marqueur de la Seleçao avec 77 buts. Lors de la séance de tirs au but, il n’a pas pu tirer, Marquinhos manquant son penalty et éliminant le Brésil. Quelques heures après le match, l’ancien barcelonais est sorti du silence et a laissé plané le doute sur son avenir en sélection.

« Cela ressemble à un cauchemar »

« Ma dernière Coupe du monde? Je ne sais pas. Ce n’est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n’ai pas les idées claires. Dire que c’est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus. Cela ressemble à un cauchemar, je ne peux pas croire à ce qu’il se passe, se désole l’attaquant du PSG dans des propos relayés par Globo. Cette défaite fera mal encore longtemps. Je tiens à remercier les supporters brésiliens pour leur soutien, leur affection, leur respect. C’est le football, ça arrive. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d’encaisser la défaite.«