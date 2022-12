Wenger et les nombreuses similitudes entre Mbappé et Henry

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est comparé à Thierry Henry. Comme l’attaquant du PSG, la légende du football français a eu du succès dès son début de carrière. Arsène Wenger, qui a bien connu Henry à Arsenal a comparé les deux joueurs.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé affole les compteurs et bat les record de précocité. Son style de jeu a souvent été comparé à un autre attaquant qui a eu une très belle carrière et comme le joueur du PSG, dès ses premières saisons en professionnel, Thierry Henry. Arsène Wenger connaît très bien l’actuel consultant de Prime Video, qu’il a eu sous ses ordres à Arsenal pendant huit ans (1999-2007) et lors d’une pige de quelques mois en 2012. Pour l’Equipe, l’entraîneur alsacien a évoqué les similitudes entre Henry et Kylian Mbappé.

« Tu as l’impression que c’est facile pour lui de jouer au football »

« Oui, il y a beaucoup de similitudes. Thierry a aussi évolué à gauche à ses débuts, il aimait aussi ouvrir son pied face au but… Mais je note que Kylian, comme il l’a fait lors de son premier but contre la Pologne, s’adapte au fait que les gardiens anticipent côté ouvert pour tirer côté fermé… Comme pour tous les grands joueurs, tu as l’impression que c’est facile pour lui de jouer au football, et qu’il décide un peu du moment où il fera la différence. »