Tribune CS – Finlande/France & Pays-Bas/Norvège

Ce soir à 20h45, deux joueurs du PSG seront concernés par les matches de qualifications à la Coupe du monde 2022 dans la zone Europe. Même si l’Equipe de France est déjà qualifiée pour le prochain Mondial, Didier Deschamps a décidé de titulariser Kylian Mbappé dans son 3-4-1-2 pour affronter la Finlande (20H45 sur TF1). Les anciens du PSG, Lucas Digne, Adrien Rabiot et Moussa Diaby, sont également titulaires.

XI France (3-4-1-2) : Lloris (c) – Koundé, Upamecano, Zouma – Dubois, Tchouaméni, Rabiot, Digne – Griezmann – Diaby, Mbappé

De leur côté, les Pays-Bas n’auront pas le droit à l’erreur face à la Norvège (20h45 sur l’Equipe live). Leader du groupe avec 20 points, les Néerlandais comptent seulement deux unités d’avance sur la Turquie et la Norvège. Afin d’obtenir un ticket pour le Mondial au Qatar, la défaite sera interdite pour les Pays-Bas. Le milieu de terrain du PSG, Georginio Wijnaldum est présent dans le onze de départ. Une victoire sera primordiale afin afin d’éviter les barrages – comme l’Italie et le Portugal – voire pire, une élimination. Ainsi, le match entre le Monténégro et la Turquie aura également son importance.