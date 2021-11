Bennani se demande quel Neymar on verra contre City

Convoqué avec le Brésil, Neymar a joué le premier match contre la Colombie et a été décisif avec une passe décisive sur le seul but du match signé Lucas Paqueta. Mais hier, la fédération brésilienne a fait savoir qu’il était forfait pour le match contre l’Argentine en raison d’une gêne musculaire au niveau de l’adducteur gauche. Déjà qualifiée, la Seleçao n’a voulu prendre aucun risque en pensant aux échéances du PSG. Karim Bennani se demande quel Neymar nous verrons contre City.

« On le disait sur cette émission, est-ce que Neymar est revenu au niveau après le match contre Bordeaux ? J’avais dit oui. Je trouvais qu’il était très bien. Mais j’avais aussi dit qu’il fallait faire attention à ces deux semaines de trêve qui sont périlleuses et dangereuses pour le PSG parce que Neymar peut se blesser, se remémore le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg. Ça ne manque pas, il revient blessé. Je suis plus inquiet pour Neymar parce qu’il va manquer de rythme, il va revenir de blessure. Est-ce qu’on va assister au même Neymar qu’en Ligue des Champions ou contre Bordeaux, pas sûr.«