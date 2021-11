Ce mardi soir, les derniers matches des qualifications à la Coupe du monde 2022 de la zone Europe auront lieu. Et le groupe G sera particulièrement surveillé avec des affiches déterminantes. Leaders de son groupe, les Pays-Bas comptent seulement deux points d’avance sur ses poursuivants, la Turquie (18 pts) et la Norvège (18 pts). Ainsi, le match face aux Norvégiens (à Rotterdam dans un stade à huis clos, à 20h45 sur L’Equipe Live) sera une finale pour les hommes de Louis van Gaal afin d’obtenir leur ticket pour le prochain Mondial au Qatar. Même s’ils gardent leur destin entre leurs mains, les Néerlandais n’auront pas le droit à l’erreur surtout que la rencontre opposant le Monténégro à la Turquie aura également son importance pour une place de barragiste. On rappelle que les Pays-Bas avaient déjà manqué la qualification pour la Coupe du monde 2018.

Et pour éviter une élimination ou les barrages comme l’Italie et le Portugal, Louis van Gaal devrait aligner une équipe compétitive avec la présence de Memphis Depay en attaque. De son côté, le milieu du PSG, Georginio Wijnaldum, devrait être associé à Frenkie de Jong et Davy Klaassen au milieu de terrain.