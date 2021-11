Hier soir, Kylian Mbappé a vécu une soirée parfaite avec l’Equipe de France. Au Parc des Princes, l’attaquant du PSG a été le principal artisan de la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2022 face à une faible équipe du Kazakhstan (8-0), avec un quadruplé et une passe décisive. L’antre de la Porte de Saint-Cloud lui a notamment offert une belle ovation au moment de sa sortie en fin de match (88e). Après la rencontre, le joueur de 22 ans est revenu sur sa prestation, ses ambitions et la qualification de la France au Mondial 2022, aux micros de M6 et la chaîne L’Equipe.

Le match des Bleus

« On est contents, on voulait se qualifier avec la manière, on savait un peu qu’on allait se qualifier mais on voulait offrir un beau spectacle à notre public. On ne pouvait pas faire mieux, on a respecté le jeu, on a respecté l’adversaire, c’est une soirée parfaite. »

Son quadruplé

« Il y a de la fierté avant tout de jouer pour son pays, et de jouer une nouvelle Coupe du monde, c’est un rêve qui se réalise. J’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire de mon pays. J’essaye de le faire petit à petit, ça passera par la Coupe du monde au Qatar. Le but de la tête ? Hier j’ai marqué de la tête à l’entrainement, avec mon cache-cou, j’ai hurlé c’est un coup du destin, j’ai pas un grand jeu de tête, mais j’ai progressé et ça commence à ressembler à ce que je veux devenir. »

La qualification pour la Coupe du monde 2022

« Le plus important c’était la qualification. On voulait défendre notre titre, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué cette Coupe du Monde dans le groupe. On a respecté le jeu, l’adversaire, on a voulu faire mal jusqu’à la fin. Cela a donné ce score large. »

Un nouveau sacre avec la France ?

« C’est un rêve, un objectif, c’est une chance unique de jouer dans une équipe qui peut la gagner, il faut jouer notre chance, on veut aller là-bas pour la gagner. »