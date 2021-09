Tribune CS – Lens / Lille

La sixième journée de Ligue 1 se clôturera dimanche soir (20h45, Prime Video) avec le choc entre le PSG et Lyon au Parc des Princes. Cette journée a commencé hier soir avec le match entre Strasbourg et Metz. Les Strasbourgeois se sont largement imposés à domicile (3-0). Elle se poursuit ce samedi après-midi avec le derby du Nord entre Lens et Lille. Le champion de France en titre est en difficulté depuis le début de la saison (13e, 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites) alors que les Lensois – où a été prêté Arnaud Kalimuendo – poursuivent sur leur bonne saison dernière (5e, 2 victoires et 3 nuls). Comme tous les derbys, le match devrait être passionnant.

Le XI de Lens : Leca – Gradit, Danso, Médina – Clauss, C. Doucouré, S. Fofana, Frankowski – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo

Le XI de Lille : Grbic – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Xeka, A. Gomes – David, Yilmaz

