Tribune CS – Monaco / Lens

Après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Brestois (4-2) ce vendredi soir, la 3ème journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi après-midi avec une belle affiche opposant l’AS Monaco au RC Lens (17h sur Prime Video). Auteurs d’un début de saison compliqué (un nul et une défaite) et d’un revers au milieu de semaine en Ligue des champions, les Monégasques voudront remporter leur premier match en Ligue 1. De son coté, le RC Lens reste sur deux matches nuls en championnat et voudra également glaner son premier succès en championnat.

: Nübel – Aguilar, Pavlovic, Disasi, Caio Henrique – Tchouaméni, Jean Lucas – Diatta, Golovin, Diop – Ben Yedder XI Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Machado – Kakuta – Sotoca, Ganago