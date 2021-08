Sanfourche : “Mbappé veut rejoindre le Real Madrid !”

C’est un dossier qui tracasse tous les supporters du PSG et les observateurs, Kylian Mbappé prolongera-t-il avec les Rouge & Bleu ? Quasiment assuré d’honorer sa dernière année de contrat, le Français pourrait partir libre la saison prochaine. Si certains comprennent l’attitude du numéro 7 parisien, d’autres s’interrogent sur son silence. Selon les informations du journaliste pour RTL Philippe Sanfourche, les choses sont claires : Mbappé veut rejoindre le Real Madrid. Reste à savoir quand, et la balle serait dans le camp du club madrilène…

“Aujourd’hui les choses sont claires dans la tête du joueur : il veut rejoindre le Real Madrid ! Il a envie d’être au centre du projet du Real Madrid pour les 5/6 /10 années à venir. En tout cas dans une période qui s’ouvre et dans laquelle il sera à la construction de quelque chose. Ce qui est central dans sa réflexion depuis qu’il y a cette affaire de prolongation. C’est son souhait et sa volonté ! Maintenant est de savoir quand ? Et là, la balle est dans le camp du Real Madrid. Si ça doit bouger d’ici la fin du mercato, ça viendra du Real Madrid. Je sais qu’on nous a souvent dit que le Real attendait que les joueurs s’expriment… là non ! Ça ne se fera pas car au niveau de Kylian Mbappé, il ne peut pas se permettre de monter au front. Il faut qu’il montre dans son attitude qu’il est irréprochable ! Et d’ailleurs c’est très clair dans sa tête (…) plus les jours passent et plus il y a une logique où il va faire sa dernière saison avec le PSG. Il est heureux au PSG, mais lorsqu’il se projette à 4-5 ans, maintenant il se voit dans un autre projet. (…) C’est un joueur de 22 ans mais aussi un homme de 22 ans qui a une construction plus rapide que la moyenne des gens, il a une volonté de découvrir autre chose, et qu’aujourd’hui il est dans la volonté de découvrir autre chose !”