Trois nouveaux titis prêts à intégrer la rotation de l’équipe première du PSG ?

Lors de ce mercato estival, le PSG a perdu certains de ses titis. D’autres pourraient avoir une chance d’intégrer la rotation de Luis Enrique lors de l’exercice 2025-2026.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, de nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à s’y imposer (Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye…) alors que d’autres préfèrent quitter leur club formateur afin de lancer leur carrière ailleurs. Luis Enrique aime donner sa chance aux jeunes joueurs, comme il l’a prouvé depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Et cela pourrait être le cas pour trois titis lors de cet exercice 2025-2026.

Suivre les exemples Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye

En effet, L’Equipe indique que David Boly, jeune latéral droit (16 ans) aurait toutes les aptitudes du très haut niveau, après ce qu’il a montré avec les équipes de jeunes du PSG et l’équipe de France U17. Il pourrait être un des choix de Luis Enrique pour faire souffler Achraf Hakimi, lui qui va très certainement enchaîner une deuxième saison intense avec les matches du PSG, la CAN et la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Le quotidien sportif explique aussi que Noham Kamara, qui a joué deux matches avec les Rouge & Bleu en fin de saison dernière, pourrait être l’une des surprises de l’exercice 2025-2026, tout comme Quentin Ndjantou, qui a récemment signé son premier contrat professionnel avec le PSG.