Le PSG officialise le premier contrat professionnel de Quentin Ndjantou

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis arrivent à signer leur premier contrat professionnel avec le PSG. C’est le cas de Quentin Ndjantou.

La formation parisienne est reconnue à l’international. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à signer un premier contrat professionnel avec leurs clubs formateurs alors que d’autres préfèrent lancer leur carrière ailleurs, estimant qu’ils n’auront pas de place dans l’équipe première des Rouge & Bleu. Quentin Ndjantou appartient à la première catégorie.

Lié à son club formateur jusqu’en juin 2028

Ce lundi après-midi, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune milieu offensif (18 ans). Il est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2028. Dans son communiqué, le PSG fait savoir que Quentin Ndjantou évoluera avec l’équipe Espoirs cette saison. « Le Paris Saint-Germain lui souhaite pleine réussite pour la suite de son parcours et continuera de l’accompagner dans les prochaines étapes de sa progression », conclut le PSG dans son communiqué.