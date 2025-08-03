Le pied de nez de Canal Plus à la nouvelle chaîne de la Ligue 1

La Ligue 1 va rouvrir ses portes le week-end du 15 août. Canal Plus a décidé de diffuser en clair un match de Premier League à la même heure que le premier match du championnat de France 2025-2026.

La guerre autour des droits TV de la Ligue 1 a duré depuis de très nombreux mois. La LFP a eu du mal à trouver son nouveau diffuseur après le couac avec DAZN, diffuseur du championnat de France pendant un an. Elle a finalement décidé de créer sa propre chaîne, Ligue 1+, pour diffuser huit des neufs matches de Ligue 1 lors de chaque journée (le neuvième match sera en différé). L’autre affiche sera diffusée en direct sur BeIN Sports. Canal Plus, diffuseur historique du championnat de France, qui a été sollicité pour revenir, n’a pas donné suite. Il a également décidé de ne pas proposer à ses abonnés la possibilité d’avoir accès à Ligue 1 + via MyCanal.

Le match Liverpool / Bournemouth diffusé en clair

Le premier match de la saison 2025-2026 de Ligue 1 opposera Rennes à Marseille. Ce sera le premier match diffusé de l’histoire de Ligue 1 +. Mais Canal Plus a décidé de faire un pied de nez à la nouvelle chaîne du championnat français. En effet, la chaîne cryptée a indiqué qu’elle diffuserait la rencontre de la première journée de Premier League entre Liverpool et Bournemouth, qui se joue en même temps que Rennes / Marseille, en clair. Un choix qui va très certainement ne pas arranger les relations entre la LFP et Canal Plus, tendues depuis la redistribution des droits télé.