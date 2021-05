La dernière journée de Ligue 1 va offrir du suspense à tous les étages. La lutte pour le titre, pour la Ligue des Champions, l’Europe mais également pour le maintien et la place de barragiste. Comme c’est de coutume, les 10 matches de cette dernière journée se joueront tous le même jour à la même heure (demain, 21 heures). Une dernière journée que les supporters pourront suivre cette 38e journée en multiplex sur Canal Plus. Dans un communiqué, la LFP a fait savoir que pour la première fois, elle “distribuera un multiplex des 10 rencontres à ses diffuseurs internationaux.“

Le communiqué de la LFP

“À l’occasion de la 38ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, la Ligue de Football Professionnel distribuera pour la première fois un multiplex des 10 rencontres à ses diffuseurs internationaux. Pour la toute première fois, les diffuseurs internationaux de la Ligue 1 Uber Eats auront l’occasion de diffuser un multiplex des 10 rencontres de la dernière journée de la saison à leurs téléspectateurs. Proposé avec des commentaires anglais et mettant particulièrement la lumière sur les matchs à enjeux de cette 38ème journée, notamment les équipes concernées par le titre, les qualifications en Ligue des Champions ou encore la relégation, la diffusion de ce multiplex est annoncée dans près de 100 pays et sur tous les continents. Ce dispositif vient s’ajouter à l’offre de contenus internationaux de la Ligue 1 Uber Eats, les 10 matches en intégralité, des magazines et de nombreux contenus digitaux étant également distribués à l’étranger. La Ligue de Football Professionnel remercie Canal+ pour sa collaboration dans la réalisation de ce projet inédit, permettant à la LFP d’être l’une des premières ligues en Europe à proposer ce service à ses diffuseurs internationaux. Pour rappel, la Ligue 1 Uber Eats est distribuée et commercialisée par beIN Media Group auprès de 55 diffuseurs dans le monde. À la mi-saison, les audiences internationales de la Ligue 1 Uber Eats étaient en augmentation de 3% par rapport à la saison précédente.“