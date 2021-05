Pochettino : “Le plus important c’est de gagner”

Le PSG se déplace à Brest demain pour conquérir son 10e titre de Champion de France de son histoire. Pour cela, il doit réaliser un meilleur résultat que Lille. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté une dernière fois en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Croire au titre

Pochettino : “Dans le football, il faut toujours y croire. C’est un de nos principes. On sait qu’on doit gagner. Il faut être prêt au cas au Lille fait une contre-performance à Angers. Je n’ai aucun message à faire passer à personne. On espère gagner le titre.“

Le bilan de la saison

Pochettino : “C’est difficile de faire un bilan. On vit une année difficile, on a joué presque tous les trois jours depuis janvier en raison de la pandémie. On espère gagner un autre titre, ce serait le troisième en cinq mois en plus de la demi-finale de la Ligue des Champions. Je suis très content de l’engagement des joueurs.“

Comment on va suivre le résultat de Lille ?

Pochettino : “On n’a pas pensé encore au fait de communiquer ou pas. Le plus important est d’être concentré sur notre jeu. Notre travail est de gagner et d’attendre. Si on regarde trop ce qu’il se passe à Angers, ça peut-être un danger. Le plus important, c’est ça, de gagner et ensuite on verra ce que Lille a fait.“

L’état de santé du groupe

Pochettino : “Il y a toujours des petites choses mais les joueurs ont pu récupérer et il n’y a pas de nouveau problème.“

Paris, un beau champion ?

Pochettino : “On sera un beau championnat car on peut être l’équipe qui a gagné le plus de matches. On a beaucoup souffert. Lille le mériterait aussi, ce serait un bon champion aussi.“

Un échec de ne pas être champion ?

Pochettino : “Le mot échec est un mot fort, je pense que l’on devra plus parler de déception car perdre le titre au PSG st une déception. Mais on doit penser positif avant la rencontre et on verra ensuite.“

Pour PSG TV, avant la conférence de presse, le coach parisien a évoqué cette lutte avec Lille pour le titre. “Nous sommes très excités et motivés pour le dernier match. On sait que ça ne dépend pas que de nous. On a besoin des trois points. On est prêt. Si on perd le titre ce sera une énorme déception. Comment est-ce qu’on se prépare ? La motivation est là, on ne va pas trop en faire. Le plus important, c’est l’état d’esprit qu’on aura demain. On devra faire de notre mieux.“