Timothée Pembélé a profité des absences de début de saison en raison du Covid, de suspensions ou de blessures pour obtenir un peu de temps de jeu (9 matches, 1 but). Et à chaque fois que l’on faisait appel à lui, le titi parisien répondait présent. Il a même marqué un but lors de son troisième match chez les pros, contre Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier. Pour le site de la Ligue 1, Pembélé est revenu sur ce premier but.

“Mon premier but ? Ça me soulage, c’est l’aboutissement de tout un travail. Clôturer l’année sur mon premier but, c’est quelque chose d’incroyable. C’est un beau cadeau de Noel pour mes parents, mes sœurs. Le mercredi qui suivait c’était le réveillon, le timing était bon. Je voulais le célébrer un peu tout seul mais ils m’ont tous agrippé donc je n’ai pas pu faire ma petite célébration mais bon ce n’est pas grave. En plus, comme maintenant, c’était la course aux points. Ils étaient contents que l’on mène 1-0. Je me souviens qu’après ce match, j’ai fait pas mal d’interviews (rire!), c’était cool. Quand tu es un jeune, devant ta télé tu regardes souvent les interviews pour voir comment les gens parlent. […]C’est ce que les jeunes rêvent tous de faire.“

Timothée Pembélé a aussi évoqué la difficulté de se faire une place au sein du PSG pour un titi. “Ça va bientôt faire un an que je suis dans un groupe professionnel, je suis en plein apprentissage, encore en formation. J’attends, je regarde, je m’améliore même quand je suis sur le banc dans les grands matches. On apprend comment les grands joueurs abordent les matches, comment cela se passe dans les coulisses. Nous aussi, un jour, on aspire à prendre leur place un jour.“