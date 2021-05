Moulin veut “rendre la tâche difficile à Lille et gagner”

Dimanche soir, Stéphane Moulin va vivre un moment très émouvant. En effet, le coach d’Angers va entraîner pour la dernière fois le SCO contre Lille. Après 10 ans sur le banc des Angevins, il va quitter le navire. Un match pas comme les autres puisqu’il va recevoir le leader qui est en lutte avec le PSG pour le titre de champion de France. Stéphane Moulin assure que son équipe va tout donner contre les Lillois.

“Envie de voir Lille champion ? Non, ce n’est pas ça, sourit Moulin dans une interview accordée à France Football. J’ai vécu ce genre de situations avec Toulouse il y a six ans (NDLR : Quand Toulouse était venu chercher son maintien lors de la dernière journée à Angers, 3-2). On avait joué le jeu comme on a toujours joué le jeu sur les derniers matches. Ce qui est toujours ambigu, c’est de jouer un rôle d’arbitre. Mais on ne joue un rôle d’arbitre pour personne. Je n’ai pas de préférence. Mais si Lille doit venir gagner chez nous, notre objectif sera de leur rendre la tâche difficile et de gagner. Car notre métier, c’est avant tout de gagner des matches. Mais c’est toujours ennuyeux de se retrouver parfois mêler à des choses comme face à Toulouse. On nous avait reprochés d’avoir joué trop le jeu. J’avais félicité les Toulousains, car ils étaient venus chercher ce maintien et qu’on ne leur avait pas donné. Je vois le sport comme ça : quand on doit gagner, on ne doit pas attendre de l’adversaire qu’il nous laisse gagner. Donc, oui, pour ça, je préférerais que Lille soit champion avant comme ça on sera responsable de rien.“