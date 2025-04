Unaï Emery avant Aston Villa / PSG : « On jouera différemment car on doit gagner »

A deux jours du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Aston Villa et le PSG, Unaï Emery s’est rendu en conférence de presse d’avant-match ce lundi.

Ce à quoi Unaï Emery s’attend

« Il va falloir imposer notre stratégie de la manière la plus efficace possible. Les joueurs devront faire de leur mieux. A l’aller, le PSG a montré qu’il était un favori pour le titre ».

L’importance des supporters à Villa Park

« Si on connecte avec nos supporters, si on transmet de l’énergie, si on joue bien tactiquement et individuellement, les supporters nous aideront aussi en donnant de l’énergie ».

Aston Villa prêt à tout, avec une tactique différent

« J’ai ma stratégie générale en tête pour le match, la prolongation et les tirs aux buts. Les joueurs doivent connaître leur tâche, comprendre la stratégie, savoir comment on gère l’aspect émotionnel. On a joué d’une certaine manière au premier match, on jouera différemment au deuxième car l’on doit gagner ».

A propos de la Remontada de 2017 face à Luis Enrique

« J’ai pour expérience d’avoir fait des renversements de manière positive, et d’en avoir aussi vécu des négatifs ».

Unaï Emery à propos de Marcus Rashford

« J’ai pour expérience d’avoir fait des renversements de manière positive, et d’avoir aussi vécu des négatifs ».

La revue d’effectif, et le onze en tête

« Nous devons nous entraîner aujourd’hui et examiner chaque joueur. Je n’ai pas de onze de départ en tête, mais j’ai un plan de jeu. Nous préparons chaque match avec chaque joueur. Ils doivent comprendre comment nous devons gérer notre jeu, tant physiquement que mentalement ».