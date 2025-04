Morgan Rogers : « Si quelqu’un peut renverser la situation c’est bien nous ! », avant Aston Villa / PSG

A deux jours du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Aston Villa et le PSG, l’attaquant des Villans, Morgan Rogers s’est rendu en conférence de presse d’avant-match ce lundi.

Morgan Rogers loue son coach, Unaï Emery

« Il est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés ici, dans cette compétition ».

Les Villans y croient

« On y croit ! Les gens pensaient que Paris gagnerait facilement à l’aller mais on a bien joué. Il faudra faire certaines choses différemment demain, devant notre public, il n’ y a pas vraiment de meilleures conditions. Si quelqu’un peut renverser la situation c’est bien nous« .

L’apport des supporters

« Les supporters nous motivent énormément. Il y a eu une énergie peut-être encore plus grande que le match ».

Morgan Rogers s’attend à un match compliqué

« On sait comme ils sont maintenant qu’on a joué contre eux. D’une certaine manière, on est plus à l’aise. La tâche sera compliquée. Mais on est excités ».

Un groupe soudé du côté d’Aston Villa

« Le coach nous rassemble, sachant que si on n’est pas titulaire, on n’a pas le temps de s’en préoccuper. Dans le sens où il nous donne des objectifs à atteindre et une mission à accomplir, donc on n’a pas le temps ».

Morgan Rogers répond aux détracteurs d’Aston Villa

« Certains peuvent penser que le club n’a rien à faire là, mais ce n’est pas la façon dont on voit les choses. On mérite complètement notre place, et on va continuer de pousser ».

L’enjeu de cette rencontre pour Aston Villa

« Ce sont ces grands matchs qui peuvent définir notre saison et déterminer si elle sera bonne ou excellente. Il s’agira de terminer la saison et de pour pouvoir ensuite, cet été, faire un point dessus. Mais là, ce n’est pas encore le moment ».