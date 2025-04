Mercato : Luis Campos cible bien Rodrigo Mora pour le PSG

Si l’effectif de Luis Enrique au PSG est bien solide aujourd’hui, les dirigeants parisiens et le technicien espagnol chercheraient tout de même à le renforcer. Ainsi, pour penser le mercato estival 2025, le nom de Rodrigo Mora est une nouvelle fois associé au club de la capitale.

A l’aube de son rendez-vous on ne peut plus important en quart de finale retour de Ligue des Champions sur le terrain d’Aston Villa, le PSG fait parler de lui dans la rubrique marché des transferts du côté du … Portugal ! En effet, nos confrères lusitanien d’A Bola évoque à nouveau le dossier Rodrigo Mora, qui intéresserait le récent champion de France pour la treizième fois de son histoire. Si le jeune portugais de 17 ans affole le marché européen, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, souhaiterait une nouvelle fois frapper sur le marché portugais, et aurait ciblé personnellement Rodrigo Mora. Sur le plan financier, le milieu offensif est lié à son club formateur jusqu’en juin 2027 avec une clause libératoire de 67,5 millions d’euros. Une opportunité pour le Paris Saint-Germain ? Luis Campos devra s’activer s’il souhaite recruter Rodrigo Mora au meilleur prix. Car oui, le FC Porto, toujours selon les informations d’A Bola, aurait entamé des discussions avec son joueur afin de signer une prolongation de contrat, avec une clause libératoire revue à la hausse, sans pour autant atteindre les 100 millions d’euros.

Sur le plan sportif, Luis Campos aurait ciblé Rodrigo Mora « comme un joueur qui correspond au profil qu’il recherche sur le marché« , relate A Bola. Cette saison, toutes compétitions confondues en professionnel et en jeune, le crack portugais a disputé jusque-là 32 rencontres pour un bilan statistique de 7 buts et 3 passes décisives.