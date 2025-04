Vainqueur d’Angers, le PSG est officiellement champion de France

Ce samedi soir, le PSG recevait Angers pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Désiré Doué, le PSG s’est imposé (1-0) et est officiellement champion de France.

Ce samedi, le PSG recevait Angers pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Dès le début de la rencontre, le club de la capitale domine le début de la rencontre, monopolise le ballon, mais n’arrive pas à trouver la faille dans le bloc très bas des Angevins. Malgré cette domination, ce sont les Angevins qui vont se montrer dangereux. Lancé en profondeur, Le Paul part seul en direction du but de Gianluigi Donnarumma. Willian Pacho arrive à revenir et à intervenir pour empêcher le but angevin (11e). Les Angevins ont réclamé un penalty sur cette action, en vain. Il faudra attendre les quinze dernières minutes de la première mi-temps pour voir le PSG se monter plus dangereux. Les Parisiens vont avoir plusieurs occasions, par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos (31e), Achraf Hakimi (34e) ou Vitinha, d’une très belle frappe de l’extérieur de la surface repoussée par le gardien angevin en corner (34e), sans pour autant faire trembler les filets et acter leur domination. Le PSG rentre donc aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Désiré Doué offre le titre au PSG

La seconde période commence de la même manière que la première. Le PSG domine, confisque le ballon et tente de trouver la faille dans la défense très regroupée d’Angers. Les Parisiens vont enfin valider leur domination. Trouvé sur le côté gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia centre dans la surface pour Désiré Doué, qui propulse le ballon au fond des filets (1-0, 54e). Le numéro 14 du PSG marque son cinquième but de la saison en Ligue 1, son onzième toutes compétitions confondues. À l’heure de jeu, Luis Enrique décide de lancer Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Nuno Mendes. Pour son premier ballon, le numéro 10 du PSG est trouvé et se projette vers la surface. Il tente sa chance, mais sa tentative termine dans le petit filet (64e). L’international français s’offre une deuxième situation en se projetant vers l’avant après une récupération rapide. Mais au moment d’adresser sa passe à Bradley Barcola sur le côté gauche, il rate sa passe qui est interceptée par le gardien adverse. Le PSG va ensuite gérer la fin de la rencontre, se procurant une dernière belle occasion. Sur un corner angevin, Ousmane Dembélé récupère le ballon et lance en profondeur Bradley Barcola. Ce dernier décale le ballon sur le côté gauche pour Achraf Hakimi, qui voit sa tentative repoussée en corner par le gardien angevin (79e). Avec ce succès (1-0), le PSG est officiellement champion de France pour la treizième fois de son histoire. Il prépare également de la meilleure des manières son quart de finale aller contre Aston Villa mercredi soir, toujours au Parc des Princes.

Fil du match

0′ Le PSG donne le coup d’envoi du math

donne le coup d’envoi du math 4′ Le PSG confisque le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à percer le bloc bas angevin

confisque le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à percer le bloc bas angevin 5′ Trouvé sur le côté droit de la surface, Khvicha Kvaratskhelia tente de centrer en retrait mais le gardien angevin capte le ballon

tente de centrer en retrait mais le gardien angevin capte le ballon 11′ Lancé en profondeur, Le Paul se présente seul face à Donnarumma . Mais Pacho fait un très bon retour défensif pour stopper la première intrusion angevine du match.

se présente seul face à . Mais fait un très bon retour défensif pour stopper la première intrusion angevine du match. 21′ Première tentative du match pour le PSG . Sur un centre d’ Hakimi repoussé par le gardien angevin, le ballon revient sur Gonçalo Ramos mais ce dernier ne peut pas redresser la trajectoire du ballon

. Sur un centre d’ repoussé par le gardien angevin, le ballon revient sur mais ce dernier ne peut pas redresser la trajectoire du ballon 23′ Après un festival de dribble, Désiré Doué se retrouve sur le côté droit de la surface mais rate son centre.

se retrouve sur le côté droit de la surface mais rate son centre. 29′ Angers s’infiltre dans le camp du P SG et tente sa chance mais la tentative est contrée par la défense parisienne

et tente sa chance mais la tentative est contrée par la défense parisienne 31′ Sur un centre de Zaïre-Emery , Gonçalo Ramos , seul dans la surface, rate sa tentative de la tête qui passe au dessus du but angevin

, , seul dans la surface, rate sa tentative de la tête qui passe au dessus du but angevin 33′ Coup franc aux 25 mètres pour le PSG après une faute de main angevine

après une faute de main angevine 34′ Achraf Hakimi se présente mais sa tentative est repoussée par le mur

se présente mais sa tentative est repoussée par le mur 34′ Frappe de l’extérieur de la surface de Vitinha repoussée par le gardien angevin

repoussée par le gardien angevin 36′ Trouvé dans la surface par Khvicha Kvaratskhelia , Gonçalo Ramos , ceinturé, ne parvient pas à redresser sa tête

, , ceinturé, ne parvient pas à redresser sa tête 45′ Une minute de temps additionnel

45+1′ Mi-temps. Le PSG domine la rencontre, mais n’arrive pas à trouver la faille sur un bloc très bas d’ Angers . Le PSG est pour l’instant champion de France , mais il voudra trouver la faille pour s’offrir un titre avec la victoire

domine la rencontre, mais n’arrive pas à trouver la faille sur un bloc très bas d’ . Le est pour l’instant champion de , mais il voudra trouver la faille pour s’offrir un titre avec la victoire 46′ Le SCO donne le coup d’envoi de la seconde période. Allevinah est entré à la place d’ El-Melali

donne le coup d’envoi de la seconde période. est entré à la place d’ 47′ Trouvé sur le côté gauche de la surface, Khvicha Kvaratskhelia rate totalement son enroulé

rate totalement son enroulé 52′ Désiré Doué , sur le côté gauche de la surface, tente un centre-tir qui passe au dessus

, sur le côté gauche de la surface, tente un centre-tir qui passe au dessus 54′ But pour le PSG !!! Sur centre de Khvicha Kvaratskhelia venu de la gauche de la surface, Désiré Doué propulse le ballon dans le but angevin. Le numéro 14 du PSG libère le Parc des Princes

!!! Sur centre de venu de la gauche de la surface, propulse le ballon dans le but angevin. Le numéro 14 du libère le 59′ Trouvé dans la surface sur le côté droit par Doué, Fabian Ruiz, seul, arme une demi-volée repoussée par le gardien angevin

61′ Triple changement parisien. Nuno Mendes , Bradley Barcola et Ousmane Dembélé entrent. Willian Pacho, Fabian Ruiz et Gonçalo Ramos sortent

, et entrent. Willian Pacho, Fabian Ruiz et Gonçalo Ramos sortent 63′ Pour son premier ballon, Ousmane Dembélé se faufile dans la défense angevine mais sa tentative passe à côté

se faufile dans la défense angevine mais sa tentative passe à côté 64′ Trouvé en profondeur, Ousmane Dembélé tarde à décaler Bradley Barcola sur la gauche. Sa passe est captée par le gardien angevin

tarde à décaler sur la gauche. Sa passe est captée par le gardien angevin 66′ Seul buteur du match, Désiré Doué laisse sa place à Joao Neves

laisse sa place à 77′ Trouvé magnifiquement dans la surface par Ousmane Dembélé , Bradley Barcola voit sa tentative repoussée

, voit sa tentative repoussée 79′ Après un corner angevin, le PSG part très rapidement en contre. Bradley Barcola décale Achraf Hakimi sur le côté gauche, qui voit le gardien angevin dévier en corner

part très rapidement en contre. décale sur le côté gauche, qui voit le gardien angevin dévier en corner 88′ Dernier changement du côté du PSG . Senny Mayulu remplace Warren Zaïre-Emery

. remplace 90′ Quatre minutes de temps additionnel

91′ Khvicha Kvaratskhelia tente sa chance mais sa frappe est arrêtée par le gardien angevin

tente sa chance mais sa frappe est arrêtée par le gardien angevin 92′ Nuno Mendes , après une percée, tente sa chance mais c’est facilement arrêté par le gardien angevin

, après une percée, tente sa chance mais c’est facilement arrêté par le gardien angevin 94′ L’arbitre de la rencontre siffle la fin du match. Avec ce succès (1-0), le PSG s’offre officiellement le titre de champion de France, le 13e de son histoire.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Angers SCO

28e journée de Ligue 1 – Horaire : 17 heures – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : beIN SPORTS 1 – Arbitre : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Pierre Legat – VAR : Hamed Guenaoui et Stéphane Bré