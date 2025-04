PSG : Luis Enrique, le Maroc, les résultats du PSG … Achraf Hakimi se confie

Dans le cadre de l’annonce de son nouvel équipementier, Achraf Hakimi a accordé un entretien à nos confrères de Foot Mercato. L’occasion pour le latéral droit du PSG d’évoquer la réussite actuelle de son club, les objectifs avec la sélection du Maroc ou encore le travail de Luis Enrique. Extraits choisis

Intégrer la famille Under Armor (Stephen Curry, Antonio Rüdiger, Anthony Joshua …), quel sentiment ?

« La première chose, ça fait extrêmement plaisir de rejoindre la marque Under Armour. C’est un honneur de rejoindre cette famille, de rejoindre les grands noms que tu as cités. Ce sont tous les meilleurs dans leur sport. Je suis content d’être parmi eux ».

La meilleure saison de sa carrière ?

« Je ne sais pas si c’est la meilleure. Je pense que je suis dans un bon moment, un moment spécial de ma vie aussi. Donc, je suis content, mais j’espère m’améliorer beaucoup plus et donner le maximum pour faire beaucoup mieux que ça. J’ai un potentiel que je dois encore travailler et je vais travailler pour ça. Et à ce moment-là, on verra encore une meilleure version de moi ».

Comment Luis Enrique t’as fais progresser ?

« Je pense qu’il m’a permis de voir le football de différentes manières. De voir le foot à différents postes grâce à ses systèmes. De temps en temps, je joue à l’intérieur. Je fais différents mouvements aussi qu’avant, je ne savais pas faire ou que je ne me sentais pas capable de faire. Il m’a appris ça. C’est pour ça qu’on voit un Hakimi différent ».

Quelle différence entre PSG 23-24 et 24-25 ?

« Il n’y a pas vraiment beaucoup de différences. On a le même coach, la même mentalité. Depuis qu’il est là, il a dit que l’équipe ce n’était pas qu’un seul joueur. Je pense que c’est la continuité de la saison dernière avec plus de temps ensemble, plus de temps de travail ensemble aussi ».

Le PSG actuel, la meilleur équipe de sa carrière ?

« Je ne sais pas si c’est la meilleure, mais une des meilleures. J’ai été dans des grands vestiaires avec des grands joueurs. Dans chaque équipe, on a fait de grandes choses, on a gagné des titres. Ce n’est pas facile de dire quelle équipe est la meilleure. Mais collectivement, c’est une des meilleures équipes avec laquelle j’ai joué, oui. C’est possible. J’ai été avec des grands champions, j’ai appris à chaque fois et j’ai donné le meilleur de moi pour que l’équipe soit fière de moi ».

Comment analyser les récents choix des binationaux marocains ?

« J’analyse ça de manière positive. Je vois que le Maroc fait bien les choses, cela donne l’opportunité aux joueurs qui ne sont pas nés au Maroc de voir que la sélection se bat avec les grosses nations d’Europe et du Monde. On travaille bien et les joueurs sont prêts pour défendre leur pays, celui de leurs parents ».

La CAN 2025 au Maroc …

« On ne pense qu’à la gagner, pour dire la vérité. On joue à la maison, chez nous, avec nos supporters. On est prêt pour ça. Je pense que pour gagner cette CAN, on ne doit penser qu’au fait qu’on va le faire. C’est ça l’objectif, l’unique chose en tête, c’est : gagner, gagner, gagner ».

A lire aussi – Ligue 1 : Achraf Hakimi parmi les finalistes du prix Marc-Vivien Foé

31 ans en 2030 pour la Coupe du Monde au Maroc, y pense-t-il ?

« Non, mais chaque jour je me prépare pour être le mieux physiquement et donc jouer le plus longtemps possible avec mon pays, avec l’équipe. Et surtout dans le foot, il faut faire bien les choses physiquement. Je me prépare pour inchAllah jouer la Coupe du Monde qui sera magnifique à la maison ».

YouTube : Canal Supporters Paris