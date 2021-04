Vasseur : “On va essayer de remporter ce match”

Le match retour des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League entre Lyon et le PSG (0-1 à l’aller pour Lyon sur un penalty très litigieux en fin de match) devait se tenir le 31 mars dernier mais un cluster avec éclaté au sein de l’effectif lyonnais, ce qui avait reporté cette rencontre. Elle a été déplacée à demain après-midi (14 heures) en plein PSG / Saint-Etienne. A la veille de cette rencontre, Jean-Luc Vasseur – le coach des Féminines de l’OL – était présent en conférence de presse et a évoqué la préparation difficile de ce choc, placé juste après la trêve internationale.

“Aujourd’hui, on va bien. Cet épisode est derrière nous (le cluster, ndlr). Les tests ont montré que les filles n’étaient pas trop impactées. Mais la préparation du match est évidemment compliquée. C’est un obstacle supplémentaire et on doit lutter. C’est un défi que l’on doit être en capacité de relever. Tout le monde pense que l’on est bon à prendre. Je les laisse penser ce qu’ils veulent, lance Vasseur dans des propos relayés par l’Equipe. 1-0 ce n’est pas suffisant. On ne sait pas calculer. On va essayer de remporter ce match. On va aller chercher les ressources qu’il nous reste.“