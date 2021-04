Bachmann : “Nous sommes prêtes pour ce match face à l’OL”

À l’instar de la section masculine, les Féminines du PSG sont concernées par un match à enjeu ce dimanche après-midi. Si les joueurs de Mauricio Pochettino affrontent l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 (13h), l’équipe d’Olivier Echouafni devra renverser le score défavorable du match aller face à l’OL (0-1), à l’occasion du quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League (dimanche à 14h sur RMC Story et beIN SPORTS). Et à deux jours de cette rencontre, l’attaquante parisienne, Ramona Bachmann, a évoqué cette confrontation retour importante face aux Lyonnaises.

“Nous sommes dans une très bonne forme, même depuis la trêve internationale. Beaucoup de joueuses sont parties entre 4 et 10 jours, mais nous sommes habituées, nous sommes des professionnelles. Nous avons bien travaillé toutes ensembles ces derniers jours et nous sommes prêtes pour ce match”, a déclaré la joueuse de 30 ans via la PSG TV. “On connait leur force, c’est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Ce sont des joueuses rapides et techniques, mais nous savons que nous sommes aussi une équipe forte et que nous avons ces mêmes qualités. Nous savons que nous pouvons le faire et que nous ne pouvons compter que sur nous-même.”