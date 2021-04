Demain, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Saint-Etienne à un horaire inhabituel. En effet, la rencontre se déroulera à 13 heures afin d’attirer le peuple asiatique et notamment le Chinois. Un match à cette heure-ci qui pourrait perturber les organismes. Pour Djibril Cissé, cet horaire ne devrait pas perturber les joueurs et estime que le PSG devrait bien s’en sortir face aux Verts. “Ce ne sont pas des horaires habituels, l’organisme a un peu plus de mal à s’y faire. Après, je pense que les deux coaches vont préparer leurs équipes pour qu’elles soient en pleine forme mais ça m’étonnerait que Saint-Etienne fasse un coup au PSG, assure l’ancien attaquant sur le plateau de l’Equipe du Soir.