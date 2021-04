Prévu le 31 mars dernier, le quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre Lyon et le PSG au Groupama Stadium avait été reporté en raison d’un cluster au sein de l’effectif rhodanien. Le match a été reprogrammé à dimanche après-midi (14 heures). À quatre jours de cette rencontre, Formiga s’est penché sur ce choc pour PSG TV.

L’état d’esprit du groupe

Formiga : “Nous venons chaque jour à l’entraînement avec la conviction que c’est possible. On sait que les bons résultats viennent avec le travail. Une défaite ne doit pas nous enlever notre concentration pour parvenir à notre objectif. Cela doit juste nous donner encore plus de motivation pour gagner, nous travaillons donc beaucoup. On récolte toujours le fruit de notre travail. Nous devons continuer avec cette volonté, nous entraîner avec joie. Il n’y a rien de mieux qu’une victoire, mais ce n’est pas quelque chose de facile à obtenir.“

La rivalité avec Lyon

Formiga : “Nous savons combien nous travaillons, et que nous mériterions de remporter ce championnat. Mais personne ne travaille plus que les autres, je ne veux dévaloriser aucune équipe. Après, la volonté du groupe a encore grandi avec la pandémie, et nous voulons garder la même concentration jusqu’à la fin de la saison. Nous ne pouvons pas penser à perdre une rencontre, ni même à faire un match nul. Il faut continuer à gagner, encore et toujours. On respecte toutes les équipes, qu’elles soient fortes ou qu’elles luttent pour le maintien. Notre objectif est de remporter le championnat. Nous sommes très tranquilles. On est sûr qu’ensemble, on peut tout gagner. Nous n’avons qu’une seule idée en tête : gagner. On ira à Lyon pour faire notre travail et essayer de revenir avec la qualification.“

L’absence des supporters

Formiga : “On se sent un peu abandonné sans les supporters. Ils sont le douzième homme, comme on dit souvent. Ils sont toujours là à nous encourager, quand on réussit ou quand on rate une passe. Ils sont là à te motiver, à toujours y croire. Ce soutien est très important, il nous donne de la force. On veut gagner pour eux, qui sont là pendant 90 minutes. Je suis sûre qu’où ils sont, ils nous soutiennent de la même manière. J’espère que nous serons championnes pour pouvoir donner cette joie à nos supporters qui nous soutiennent depuis chez eux.“