Baticle : « Le PSG a toujours su être supérieur »

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’Angers SCO, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, avec un objectif en tête : valider officiellement son 10e titre de champion de France. Si les Parisiens ont obtenu la victoire (3-0), ils devront encore patienter pour obtenir ce titre symbolique suite à la victoire de l’Olympique de Marseille face au FC Nantes (3-2). Au Stade Raymond Kopa, les Angevins montré une faible opposition surtout après la sortie sur blessure de Sofiane Boufal en début de rencontre. Après cette défaite face au leader parisien, l’entraîneur du SCO –Gérald Baticle – a reconnu la nette supériorité des Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Ouest France.

Une équipe du PSG trop forte et réaliste face au SCO ?

« Trop chirurgicale, même, en première mi-temps. On savait qu’il fallait réaliser un exploit et pour le faire, il faut mettre certains ingrédients. On n’a pas su les mettre. Même si l’entame de match est intéressante, on arrive à se procurer des occasions, on cède au niveau de l’efficacité. On n’a pas réussi à marquer, et eux, sur une fulgurance de Mbappé, on concède l’ouverture du score. Ensuite, le deuxième but en fin de première mi-temps, nous a fait vraiment mal. »

Les difficultés du marquage sur le but de Ramos

« Ce n’est pas spécialement la zone qui nous met en difficulté, c’est d’être à un moment donné dans le duel et il faut les gagner. Ça fait partie des ingrédients qui ont manqué ce soir, l’impact athlétique, l’agressivité… C’est une équipe qu’il ne faut pas regarder jouer, il faut aller dans le duel, mettre de l’impact athlétique, notamment aérien. »

Les difficultés offensives du SCO après la sortie sur blessure de Boufal

« Quand on perd un atout offensif, on est obligé de modifier le plan. On a cherché à continuer à leur poser des problèmes. Quand ils ont mené au score, ils ont pu avoir plus de conservations de balle pour chercher à nous déséquilibrer tranquillement. On courait plus après le ballon, on a eu encore d’autres situations offensives. Mais il fallait avoir cette efficacité pour créer l’exploit. »

La deuxième mi-temps compliquée de son équipe

« J’aurais aimé nous voir marquer un but pour qu’il y ait plus de folie dans notre jeu, d’audace, pour que le match s’emballe. Mais on n’a pas su le faire. Et ils ont toujours su être supérieurs, garder la maîtrise du ballon et la mainmise sur le match. »