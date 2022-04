Mbappé un peu plus dans l’histoire du PSG

Le PSG s’est imposé ce mercredi soir sur la pelouse du SCO Angers après une partie plutôt maîtrisée. Les Rouge & Bleu enchaînent une quatrième victoire de suite en championnat (Lorient, Clermont, Marseille) et sont plus proches que jamais de remporter un dixième titre de champion. En cas de succès ce samedi face au RC Lens, les Parisiens seront sacrés champions de France. Le match d’hier soir aura été l’occasion pour Kylian Mbappé de battre de nouveaux records.

En effet comme l’affirme le compte Twitter Stats du Foot, l’international français devient le premier joueur à atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues en 2022 (Clubs du Top 5 européen + Sélections A). Ce mercredi, Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire du PSG. Avec son magnifique but juste avant la demi-heure de jeu, le numéro 7 parisien a égalé Zlatan Ibrahimovic au nombre de buts inscrits en Ligue 1 avec 113 réalisations. Le premier de ce classement est Edison Cavani avec 138 buts.

Enfin Sergio Ramos a été titularisé pour la quatrième fois cette saison et a marqué son deuxième but avec le Paris Saint-Germain. Au total, l’international espagnol aura inscrit sa 76e réalisation en carrière, ce qui fait de lui le défenseur ayant inscrit le plus de buts dans les cinq grands championnats européens au XXIe siècle.