Angers s’est incliné ce soir sur sa pelouse contre le PSG (0-3) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Bien placés devant leur surface, les Angevins ont eu quelques occasions pour mettre en danger les Rouge & Bleu, mais ils ont manqué de réalisme. Marin Jakolis regrette ces occasions qui auraient pu faire basculer la rencontre.

« On savait que le PSG était une bonne équipe. Ils sont les meilleurs dans ce championnat. On savait comment ils étaient forts et comment ils jouaient bien. Nous aussi on a eu deux-trois occasions et si on marque peut-être que c’est un match différent, regrette l’Angevin au micro de Canal Plus. Mais bon, on a perdu. On oublie ça, on va regarder ce qui n’a pas été ce soir et on travaillera dessus pour les derniers matches de la saison.«