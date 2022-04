Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 21 avril 2022. La victoire du PSG à Angers (3-0), les Rouge & Bleu devront encore patienter pour être sacrés champion de France, Kylian Mbappé débloque la situation, les Ultras toujours en colère, les bonnes performances de Sergio Ramos et Angel Di Maria et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la victoire du PSG face à l’Angers SCO (3-0), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Avec de nombreuses absences, dont celles de Leo Messi et Neymar Jr, les Rouge & Bleu se sont imposés sans soucis mais devront encore patienter, au moins jusqu’à samedi, pour leur 10e titre de champion de France suite à la victoire de l’OM face au FC Nantes. Au Stade Raymond Kopa, « on s’est ennuyé un peu, émerveillé encore face à l’efficacité de Mbappé, et Paris a gagné contre un adversaire limité », résume LP. Et chose rare cette saison, Mauricio Pochettino a opté pour un schéma en 3-4-3 face à un adversaire au faible potentiel offensif. Un système qui a permis à Kylian Mbappé (un but) et Angel Di Maria (deux passes décisives) de briller. Ce qui ne fut pas le cas de Mauro Icardi, annoncé titulaire mais qui s’est blessé à cuisse lors de l’échauffement et « dont la saison n’en finit plus de tourner au fiasco. » Reste à savoir si ce schéma sera réutilisé avec les présences de Neymar Jr et Leo Messi. De son côté, Sergio Ramos a réalisé un match costaud mais la prochaine échéance face au RC Lens sera un bon test pour l’Espagnol, si ce dernier arrive à enchaîner.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la prestation de Kylian Mbappé. En ouvrant le score face à Angers, après un relais avec Achraf Hakimi, l’international français a une nouvelle fois montré la voie à ses coéquipiers. Le champion du Monde 2018 compte désormais « 113 réalisations sous le maillot du PSG en championnat. Le même total qu’Ibrahimovic, derrière les 138 buts de Cavani. » En attendant sa décision finale pour son avenir, le numéro 7 parisien continue d’être décisif sur le terrain après son doublé contre Lorient (5-1), son triplé face à Clermont (6-1) et son pénalty transformé dans le Clasico (2-1). Le Français aurait même pu améliorer encore plus ses statistiques mais il a manqué de précision (64′, 65′) ou a fait face à un excellent arrêt de Mandrea (75′).

Le Parisien revient également sur la présence des Ultras parisiens dans les tribunes du Stade Raymond Kopa. Toujours en colère contre la direction et les joueurs, ils ont décidé d’adopter la même position que les matches précédents : présents mais silencieux. De plus, ils ont décidé de boycotter la fin du match en quittant le stade à la 70e minute en ratant le troisième but de Marquinhos et alors que le PSG était encore virtuellement champion de France (l’OM faisait match nul face à Nantes, avant de s’imposer 3-2 en fin de match). Jusqu’à la 70e minute, le Collectif Ultras Paris avait exprimé son ras-le-bol « par une absence totale de chants et d’encouragements. » Et au coup de sifflet final, aucun joueur n’est venu saluer les 400 supporters encore présents dans le parcage visiteur. Un nouvel épisode qui ne risque pas d’améliorer les relations entre les différentes parties et « l’hypothèse d’une réconciliation samedi soir au Parc des Princes face à Lens reste donc hautement improbable. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 6 – Marquinhos 5.5, Ramos 7, Kehrer 5 – Hakimi 6, Wijnaldum 4, Danilo 5, Dina Ebimbe 4.5, Bernat 3.5 – Di Maria 5.5, Mbappé 6.5

De son côté, L’Equipe rappelle que le PSG devra au moins patienter jusqu’à samedi et la réception du RC Lens pour espérer valider officiellement son 10e titre de champion de France. Avec seulement cinq rencontres d’ici la fin du championnat, le club de la capitale « peut se permettre de perdre face à Lens si le lendemain l’OM, à Reims, ne gagne pas. » Ainsi, un match nul ou une victoire permettrait aux Rouge & Bleu d’obtenir ce fameux titre symbolique dans l’histoire du football français. Même si cette saison ne fera pas oublier les éliminations précoces en Ligue des champions et Coupe de France, ce 10e titre « installera un peu plus le PSG comme le plus grand club français, au moins à la lecture du palmarès parisien, puisque l’équipe de la capitale comptabilise déjà 14 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue 10 Trophées des Champions et une Coupe des Coupes. »

Hier soir sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0), le PSG était virtuellement champion de France pendant plus d’une heure, avant de voir l’OM renverser le score face au FC Nantes (3-2). Le club parisien a fait preuve de sérieux face à « une timide équipe angevine. » De nouveau buteur, Kylian Mbappé consolide sa place de meilleur buteur de championnat (22 buts) devant Martin Terrier (20) et aura prochainement l’occasion de remporter son 4e titre de champion de France avec les Rouge & Bleu (son cinquième au total avec celui de l’AS Monaco en 2017).

Le quotidien sportif revient également sur les performances de Sergio Ramos (36 ans) et Angel Di Maria (34 ans), titulaires face à Angers. Deux joueurs en manque de temps de jeu et qui ont marqué des points hier soir. « Suffisant pour les conserver l’an prochain ? Pas si sûr », rapporte L’E. Pour sa 9e apparition avec le maillot parisien cette saison, le défenseur espagnol a marqué son deuxième but de la saison d’une tête parfaitement décroisée. Outre son but, il a montré ses qualités dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Thilo Kehrer et « il a su gérer avec intelligence la couverture et les situations de transition. » Autre fait important, Sergio Ramos a montré qu’il était un leader vocal. Malgré ses nombreuses blessures, « il a été l’une des personnalités écoutées du vestiaire. » Avec sa prestation, le champion du Monde 2010 a montré qu’il voulait rester au PSG et « qu’il n’est pas venu en pré-retraite. Cette volonté est, en l’état nettement moins partagée par ses dirigeants », précise L’Equipe.

Concernant Angel Di Maria, il arrive en fin de contrat et ne sera pas prolongé tant que Leonardo sera encore au poste. « En privé, le directeur sportif du PSG ne manque pas une occasion de souligner la décevante saison du Fideo. » Après plus d’un mois d’absence avec le PSG, l’Argentin retrouvait la compétition hier soir. S’il montre des difficultés pour éliminer ses adversaires, le joueur de 34 ans a conservé des belles qualités avec son pied gauche à l’image de ses deux passes décisives ou de ses corners précis. « Une prestation suffisamment pour relancer le débat au sujet de son avenir ? Leonardo ne le relancera pas. »