C’était l’un des évènements de cette victoire du PSG face à l’Angers SCO (2-1) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Treize mois après une grave blessure à un genou, Juan Bernat a effectué son retour à la compétition. Ovationné par le Parc des Princes, le latéral gauche de 28 ans est entré en cours de match à la place d’Abdou Diallo (63e minute). Après la rencontre, l’Espagnol est revenu sur ce moment compliqué, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Quel a été le moment le plus dur avec cette rupture des ligaments du genou ?

Bernat : « Tout, c’est une blessure compliquée. Avec des complications, je suis passé trois fois sur la table d’opération. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de force mentale, beaucoup de sacrifices. J’y suis arrivé, je suis très heureux d’être de retour avec mes coéquipiers, avec mon équipe, de refaire ce que j’aime le plus, jouer au football. »

L’ovation du Parc des Princes

Bernat : « La vérité, c’est que j’ai été très heureux de retrouver le public, de son accueil. On a vécu beaucoup de mois sans le public, j’ai été très heureux d’entendre les supporters scander mon nom. »

Quand pourra-t-il rejouer un match dans son intégralité ?

Bernat : « Je ne sais pas. Je ne me mets pas de pression, je continue de travailler. C’est mon premier match depuis un an, il me manque du rythme. Je ne sais pas quand je pourrai jouer plus. Je ne veux pas anticiper. Évidemment, je ne peux pas jouer tout le match. Mais j’espère le plus rapidement possible. Parce que je veux aider au maximum l’équipe. »