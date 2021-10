Garétier : « Paris ne gagne qu’à l’arrache »

Après une dizaine de jours dédiée aux matches de sélection, le PSG retrouvait la compétition ce vendredi soir avec la réception de l’Angers SCO en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Poussifs et menés au score, les Rouge & Bleu se sont imposés (2-1) en seconde période grâce à une tête de Danilo Pereira et un pénalty de Kylian Mbappé en fin de match. Depuis le début de la saison, les joueurs de Mauricio Pochettino ont glané 9 points après avoir concédé l’ouverture du score. Pour Geoffroy Garétier, les prestations des joueurs du PSG sont très médiocres depuis le début de l’exercice 2021-2022.

« Si je reprends juste le classement. Je n’ai jamais vu dans l’histoire de la D1 une équipe comptant 27 points sur 30 possibles en 10 journées, c’est-à-dire quasiment un score parfait, en cumulant des prestations et performances aussi moyennes voire médiocres. Un succès médiocre ? Oui, il est médiocre dans la forme », a déclaré Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « Ils ont gagné certes. Moi, ce que je vois cette année, à part la victoire contre Clermont (4-0), Paris ne gagne qu’à l’arrache. Il y a combien de victoires dans les dernières minutes ? Et je ne suis pas soupçonné ou soupçonnable d’être anti-Parisien et de les tailler, pas du tout. Mais il est fort de constater que les contenus (des matches) sont pauvres, médiocres et moyens. »