Les déclarations d’après-match du PSG / Angers de la 10e journée de Ligue 1 (2-1) tourne autour de la même action. Dans les dernières minutes de la rencontre, le PSG obtient un penalty pour une main de Capelle dans la surface angevine. L’arbitre de la rencontre – Bastien Dechepy – a utilisé la VAR pour confirmer cette main et désigner le point de penalty. Mais quelques secondes avant, Mauro Icardi retient Romain Thomas par le bras et le fait tomber. Malgré les protestations angevines, l’arbitre ne change pas d’avis. Une décision qui ne passe pas du côté, comme pour l’entraîneur Gérald Baticle.

« Que voulez-vous que je rajoute ? La VAR doit revenir sur l’action au début. Avant la main, il y a limite un placage au sol. J’ai deux pensées. Une pour Bernard Tapie, qui a tout compris au foot français. Et la 2e pour Platini, qui ne voulait pas de la VAR. Nous, on n’a pas les bons angles, et on arrive à voir la faute. Et eux, malgré les bons angles, ils ne la voient pas. À l’arrivée, on permet à Paris de reprendre l’avantage, peste Baticle sur Prime Video. Je m’étais interdit de pleurer par rapport à l’arbitrage, mais c’est plus fort que moi. Même le premier but est hors-jeu. Le football est comme ça, maintenant. C’est rageant. C’est peut-être la taille du club. On a fait une bonne première mi-temps, on a été moins bons en deuxième. On avait l’avantage, mais c’est dur de perdre comme ça. »