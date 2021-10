Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 16 octobre 2021. La victoire poussive face à Angers, Mbappé décisif, les notes des Parisiens et Neymar en forme avec le Brésil.

L’AFP revient sur la victoire du PSG face à l’Angers SCO (2-1) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Grâce à penalty de Mbappé en fin de match, « Paris peut être tranquille sur son mental avant de recevoir le RB Leipzig en Ligue des champions, et prend neuf longueurs d’avance sur Lens (2e), en attendant les matches du week-end » De leur côté, les Angevins repartent avec « une onzième défaite de rang en L1 contre le PSG. »

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque également la victoire à l’arrachée du PSG sur sa pelouse (2-1). Et pour le quotidien sportif, le club de la capitale « s’en est tiré sans génie, mais grâce à Mbappé, à son abnégation et au VAR. » Même privé de nombreux cadres dont les Sud-Américains, il reste assez de talent au leader du championnat « pour décider du sort d’un match sur un ou deux coups de dés » Malgré une décision arbitrale largement contestée en fin de match, « les joueurs de Gérald Baticle ont bien challengé le PSG devant son public. » Toujours selon le quotidien sportif, cette victoire parisienne peut notamment s’expliquer par un SCO qui « a reculé au retour des vestiaires » et l’état d’esprit des Parisiens en seconde période.

Le quotidien sportif fait un focus sur l’homme clé de ce match au PSG, Kylian Mbappé (buteur et passeur), et se demande si « sa saison 2021-2022 avait vraiment été lancée il y a dix jours, au moment où le champion du monde s’est livré à un exercice médiatique de grande envergure. » Depuis ses déclarations, le Parisien a été décisif avec les Bleus face à la Belgique et l’Espagne en Ligue des Nations et a offert hier à Paris sa 9e victoire en Ligue 1. Sans Messi et Neymar au coup d’envoi, Mbappé « est sûr d’être concerné par les circuits de passes et d’incarner la menace offensive. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Dagba 3, Kehrer 3, Kimpembe 5, Diallo 4 – Herrera 4, Danilo 6, Verratti 5 – Rafinha 4, Icardi 4, Mbappé 7

L’Equipe revient également sur la belle prestation de Neymar avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi. Buteur et double passeur décisif face à l’Uruguay (4-1), l’international brésilien « a semblé plus léger, épanoui, comme libéré d’un poids. Est-ce le fait d’avoir officialisé l’envie de lâcher l’équipe nationale en 2022 ou la présence du public brésilien qu’il n’avait plus côtoyé depuis sa blessure en juin 2019 ? » Preuve de son bon match, le joueur de 29 ans a réussi 7 dribbles sur 9 face aux Uruguayens.

De son coté, Le Parisien met également en avant le match poussif du PSG face à Angers. Et à quelques jours de la réception du RB Leipzig en Ligue des champions, « il faudra montrer un tout autre visage. » Face à une équipe remaniée, « les Angevins ont commencé à perforer les lignes parisiennes sans réelles difficultés et la réalité du niveau de l’équipe de Pochettino est peu à peu redevenue un sujet d’inquiétude. » Les Parisiens n’avaient pas cadré le moindre tir en 45 minutes. Le match aurait pu avoir une tournure différente si un penalty avait été sifflé sur Mauro Icardi en première période, mais « il aura donc fallu attendre la fin de match pour assister au renversement salvateur. » Seul Parisien à apporter du danger, Kylian Mbappé a reçu une ovation du Parc des Princes en fin de match, tout comme Juan Bernat pour son retour à la compétition 13 mois après son dernier match. L’enceinte de la Porte de Saint-Cloud a également rendu hommage à Seven, « un jeune fan parisien de 18 ans, abattu chez lui fin septembre. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5,5 – Dagba 3, Kehrer 5, Kimpembe 4, Diallo 4 – Herrera 4, Danilo 5,5, Verratti 5 – Rafinha 3, Icardi 4, Mbappé 6,5

Le quotidien francilien revient également sur la belle prestation Neymar Jr avec la sélection brésilienne. Face à l’Uruguay (4-1), l’attaquant du PSG « a répondu aux critiques et polémiques en réalisant un match de très haut niveau : un but splendide, deux passes décisives et un festival de dribbles et gestes techniques de grande classe. »