Bernat : « L’accueil qu’ils m’ont fait était exceptionnel »

Juan Bernat a fait son retour sur les terrains ce vendredi soir, 13 mois après sa blessure au genou contre Metz. Le latéral gauche du PSG a participé à presque trente minutes de la victoire délicate du PSG contre Angers (2-1). L’international espagnol s’est réjoui de pouvoir de nouveau exercer son métier.

« C’est un jour que je ne risque pas d’oublier. Après plus d’un an d’absence, ça a été une année très difficile pour moi. J’ai beaucoup souffert, beaucoup travaillé, pour enfin voir le bout du tunnel. J‘ai pu jouer quelques minutes aujourd’hui, je suis vraiment très heureux, surtout devant nos supporters. L’accueil qu’ils m’ont fait à mon entrée était exceptionnel, salue Bernat pour PSG TV. Je remercie tout le monde. Maintenant, j’espère aller de l’avant, et simplement profiter de jouer au football. C’est ce qui me plait le plus.«

Le numéro 14 du PSG qui s’est ensuite penché sur la victoire de son équipe. « Ça a été un match vraiment difficile. Angers nous a vraiment posé beaucoup de problèmes. Ils jouaient très bas, laissant peu d’espaces. Finalement, au fur et à mesure, nous nous sommes créés des opportunités pour arriver au résultat final. Nous repartons avec les 3 points, c’est ce que nous voulions, à force d’attaquer encore et encore. L’équipe n’a jamais baissé les bras et le résultat est là. »