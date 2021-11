Bertrand Latour salue le quadruplé historique de Mbappé

Auteur d’une soirée parfaite et d’un quadruplé face au Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé continue de s’inscrire dans l’histoire de l’Equipe de France. Salué par la presse Européenne, l’attaquant du PSG devient le premier joueur en Bleu à marquer 4 buts dans la même rencontre depuis 1958. Une statistique sur laquelle s’est attardé Bertrand Latour au micro de L’Equipe du Soir, convaincu qu’une telle prouesse ne pouvait être réalisée que par un joueur de la trempe du natif de Bondy.

« Très vite on a senti que Mbappé était dans un grand soir. 1er joueur en Bleu à marquer un quadruplé depuis 1958, c’est assez dingue comme statistique… On le sait, il a un destin particulier, ça aurait pu arriver à d’autres joueurs depuis 1958 et ça tombe sur lui, c’est pas un hasard. Ce que j’ai aimé c’est son état d’esprit, au delà de cette finition clinique, ce soir, il n’y avait pas la volonté de forcer son jeu et il cherchait pas nécessairement à marquer le 4e, il a respecté le jeu, ses partenaires, l’équilibre collectif. Je trouve que c’est bien aussi que Griezmann ait pu marquer dans cette rencontre donc la soirée est parfaite et celle-ci pour le coup, fera date pour Mbappé. Ce France Kazakhstan qui pouvait paraitre anodin ne le sera plus du fait de l’ampleur du score et de la performance majuscule de Mbappé.«