Après cinq déplacements consécutifs, le PSG Handball retrouvait son parquet du Stade Pierre de Courbertin ce samedi soir. Opposés à Chartres dans le cadre de la 9ème journée de Liqui Moly StarLigue, les Rouge & Bleu ont poursuivi leur sans-faute en championnat avec 9e succès en autant de rencontres. L’équipe de Raúl González s’est largement imposée (39-25) et compte cinq points d’avance (18 pts) sur son dauphin, Nantes. Après la rencontre, Adama Keita est revenu sur la performance de son équipe.

« C’était important de ne pas relâcher malgré l’écart parce qu’on a besoin de travailler et de se mettre en jambe. Il y a eu une trêve internationale où il y a eu un peu de repos, donc on enchaîne et on est contents de la performance. Important de retrouver le championnat avec une victoire ? Oui, c’était important. On sait que dans le championnat on est dans une course au titre. Même si on a de l’avance, il ne faut jamais relâcher, prendre match par match et gagner le maximum jusqu’à la fin de la saison. On ne va rien lâcher jusqu’au bout », a déclaré l’ailier des Rouge & Bleu sur le site officiel du club. « Le retour au Stade Pierre de Coubertin après cinq déplacements consécutifs ? Ça fait du bien de retrouver sa maison, on était un peu dans les hôtels, bus et avions. Jouer à la maison, ça fait beaucoup de bien et de retrouver notre public aussi. »