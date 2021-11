La presse européenne sous le charme de Kylian Mbappé

Hier soir, dans son stade du Parc des Princes, Kylian Mbappé a époustouflé de son talent le match de l’Equipe de France contre le Kazakhstan (8-0). Avec un quadruplé – du jamais vu en Bleus depuis 1958 – l’attaquant du PSG a permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Une performance XXL, avec une passe décisive en plus, saluée par la presse du monde entier.

Marca parle d’un Mbappé « imparable« et d’une Equipe de France « déjà en Coupe du monde et ça fait peur« . « La fête s’est terminée comme elle avait commencé, avec Mbappé comme protagoniste. » De son côté, AS explique s’être régalé grâce à « La folie totale de Mbappé ! Un quadruplé pour l’histoire qui égale un record d’il y a près de 70 ans. La star française est le premier à marquer quatre buts pour la France depuis Just Fontaine contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1958. » Dans la Gazzetta dello Sport, on consacre deux pages à cette qualification et titre sur le numéro 7 du PSG : « Mbappé exagère. Il envoie la France au Qatar en favori. » Enfin en Allemagne, Bild évoque le quadruplé de Mbappé. « Mbappeng-peng-peng-peng. Le héros aux quatre buts, Mbappé, propulse la France vers la Coupe du monde. «