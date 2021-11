Frank Mc Court tacle les propriétaires du PSG

vendredi, Uli Hoeness a tenu des propos acerbes sur le PSG et Nasser al-Khelaïfi. Et comme souvent le modèle économique du PSG est au centre des critiques de la part de certains dirigeants européens. Ce dimanche, Frank McCourt était l’invité de France 24. Et l’Américain n’a pas hésité à tacler les Rouge & Bleu.

« Je ne suis pas contre l’afflux d’argent dans le sport, moi j’ai investi beaucoup dans l’OM mais il faut comprendre que le sport c’est les supporters et les sportifs, ce n’est pas le carnet de chèques. C’est pour ça que je me suis opposé à la Super League. Sans les fans et les joueurs, il n’y a pas de football, lance le propriétaire marseillais. Avec les pays qui achètent des clubs, ça devient plus difficile. Moi je suis quelqu’un qui a de l’argent, ma femme aussi, nous travaillons depuis plusieurs générations pour accumuler de la richesse, mais on n’est rien comparé à un état. Donc bien sûr, c’est un défi. »