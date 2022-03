C’est le jour J, dans quelques interminables heures, le PSG jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid. Les Parisiens devront défendre leur avantage de 1-0 glané à l’aller et pour ce faire, les Rouge et Bleu devront mettre le bleu de chauffe et sortir un vrai match de patron. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a bien évidemment évoqué ce choc au sommet. Et pour le journaliste, confiant, le club de la capitale a toutes les cartes en mains afin d’entrevoir le reste de la compétition continentale.

« Ce mercredi soir, le PSG joue son match le plus important de sa saison. Un match à élimination directe, un match stop ou encore. Depuis le tirage au sort, je suis confiant et je suis un partisan du encore. Pour moi, le PSG est meilleur que le Real Madrid, il ne manque plus qu’à le démontrer sur le terrain. Les joueurs de Mauricio Pochettino ne passent que très rarement à côté de ce genre de match. Il y a tellement de pression, tellement d’attente, qu’ils ne peuvent pas nous décevoir. Après le mercato XXL de l’an dernier, cela n’aurait vraiment aucun sens que la saison se termine ce soir à 23h00. Au coup d’envoi, le PSG est qualifié, aux joueurs de terminer le travail. (…) Il ne faut pas calculer, de toute façon le PSG n’a jamais su le faire, et oublier ce qu’il s’est passé au match aller. Il faut attaquer et marquer, c’est la meilleure façon de défendre. Il faut du réalisme, encore et toujours, le PSG a l’effectif pour y arriver. (…) La poisse semble avoir quittée Paris, Kylian Mbappé a pu s’entraîner normalement ce mardi soir. C’est une sacrée bonne nouvelle pour le PSG. »