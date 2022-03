Après le match aller qui a tenu toutes ses promesses côté PSG avec un succès 1-0 et une prestation aboutie, les Parisiens se rendent au stade Bernabeu ce mercredi soir (21h00, Prime Video/Canal+) pour y défier le Real Madrid. Un choc forcément très serré, surtout que la règle du but à l’extérieur ne compte plus cette saison. Qu’importe, les hommes de Mauricio Pochettino devront réitérer la même copie que le 15 février dernier. Forcément, comme souvent lors de ce genre d’échéances, on imagine que le gros du match se jouera au sein de l’entrejeu. Et à ce petit jeu-là, Marco Verratti pourrait bien être le facteur X à Paris. C’est le sentiment livré par Claude Puel dans les colonnes du Parisien ce jour. Pour l’ancien coach de l’OL ou de Saint-Etienne, le milieu transalpin est l’homme fort du PSG, celui par qui tout se passe.

« Tout dépendra également de l’équilibre au milieu et du rôle de Verratti. Il est indispensable. Pour créer la liaison avec les joueurs offensifs. Au match aller, le milieu parisien a dominé le milieu madrilène. (…) Le match aller s’est joué là-dessus. C’est un bon repère pour le PSG, donc il faut répéter cette tactique, surtout si Paredes est là. Idrissa Gueye amène de la consistance physique et il peut être important dans l’intensité et la récupération. Le Real a normalement un milieu performant, mais à part Casemiro, qui est suspendu, aucun ne peut lutter sur l’aspect physique. Paris doit avoir le ballon au milieu pour toucher des joueurs comme Messi ou Neymar. Messi, on va le voir uniquement si Paris tient le ballon. »