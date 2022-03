Alors que le PSG s’est incliné dans les dernières minutes de la partie face à l’OGC Nice dans le cadre de la 27e journée de la Ligue 1, le Real Madrid jouait aussi face à la Real Sociedad. Après avoir été menés au score, les Merengues ont réussi à renverser la tendance en quelques minutes grâce à deux pétards de Camavinga et Modric avec un Benzema des grands soirs. Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti n’a pas caché sa satisfaction et est plein d’espoir avant le match contre le Paris Saint-Germain.

« Nous avons très bien joué dès le début. Le plan était de presser haut et tenter d’éviter la sortie depuis derrière de la Real Sociedad. La dépense physique a été importante, mais nous avons été bons. En jouant ainsi nous avons plus de chance d’être bons mercredi. »

Le coach italien est revenu sur l’importance de cette partie pour la suite de la Liga, et la ramène au match de mercredi contre le PSG : « C’était un match important car nous pouvions prendre le large en tête de la Liga. Nous en avons profité et l’équipe a très bien compris l’importance de ce match. Ce match va nous donner beaucoup d’espoir pour mercredi. C’est l’intensité que nous devons avoir et le type de match qu’aime le public et dans lequel le public t’aider à donner le meilleur. On peut le refaire ».

Ancelotti a enfin évoqué l’absence de Casemiro pour cette affiche européenne et à quel point il va manquer mercredi : « Il n’y a pas de joueur qui peut remplacer Casemiro car il n’y a pas d’autre joueur avec ses caractéristiques. On autre devra jouer avec d’autres caractéristiques. Si je mets Kroos, nous gagnons à la sortie du ballon, mais nous perdrons sur d’autres plans. Peu importe ceux qui joueront, nous allons être compétitifs ».