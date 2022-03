Vainqueur au match aller grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match (1-0), le PSG se déplace demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) sur la pelouse du Santiago Bernabeu afin de confirmer cette belle victoire et se qualifier pour les quarts de finale. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

L’état d’esprit du groupe

« La meilleure manière de défendre un score pour une équipe comme le PSG c’est d’attaquer et de dominer. On a pu le faire chez nous mais mercredi cela va être plus compliqué. Et pas seulement à cause des blessures. C’est comme une finale et le match va nous demander une exigence très forte. Il faut aborder le retour comme le match aller.«

La hiérarchie des gardiens

« On va jouer avec un gardien. J’en ai déjà parlé. J’ai beaucoup de patience avec les journalistes car cela fait sept ou huit mois que je dis qu’on a la chance d’avoir deux grands gardiens au PSG parce que j’ai voulu le faire et que le club l’a fait. On a deux gardiens tops. L’un jouera et l’autre attendra. Il y aura des déceptions et des critiques mais on est content de la manière dont on a géré tout cela jusqu’en mars. C’est positif d’avoir deux gardiens de ce niveau.«

Dernier gros match en cas d’élimination

« On doute tout le temps et on parle que du négatif alors que le Real était positif. Dans le foot on peut perdre et gagner. Nous, on est compétitif. On ne peut pas penser à la défaite et on pense à des choses positives. Ce genre de questions négatives, oui c’est un match décisif. C’est une finale et derrière on n’aura plus de match de C1. C’est évident et je réponds uniquement par respect.«

L’avenir de Mbappé

« Je pense qu’il manque un peu de naturel. Parfois on parle trop. Nous sommes tranquilles pour Kylian, c’est clair. Il est mature même s’il est jeune. Il veut jouer au foot et défendre les couleurs qu’il porte. Je ne doute pas de Kylian. Il ne changera pas sa façon de jouer à cause de ce qu’il se passe à l’extérieur.«

La forme de Mbappé

« On a parlé, il est bien. Au moment du coup il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. J’espère qu’il pourra bien s’entraîner après la conférence de presse.«

La confiance du Real

« Voilà ce dont je parlais. Les médias à Madrid parlent de la qualification. Nous, on a gagné à l’aller et on doit se maintenir devant. On respecte le Real Madrid, ses joueurs. Ce n’est pas un hasard si le club a gagné 13 titres en C1 mais on n’a pas peur. On sait que l’on doit faire un match sérieux et exigeant. C’est la compétition que n’importe quel joueur, membre du staff ou club voudrait gagner. On va essayer de se qualifier pour les quarts de finale.«

L’énervement de Neymar à la fin du match contre Nice

« Franchement je n’ai pas vu, je n’ai pas d’opinion à donner. Neymar est concentré sur le match, il a une attitude très positive. On parle de compétitions différentes entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Neymar a été recruté pour gagner la Ligue des champions, cela a été dit pendant sa présentation. Il devra montrer tout son talent mercredi.«

La fin de la règle du but à l’extérieur

« La règle, il faut la respecter. Cela a changé. On avait un avantage en jouant à l’extérieur au retour mais je suis pour la justice et là il y a plus d’égalité. Je suis pour cela. Là on a deux matchs similaires où l’avantage du terrain joue moins.«

Quelle équipe du Real Madrid ?

« Madrid ne va pas changer sa façon de jouer à part les blessés et les suspendus. La philosophie de jeu est la même. On se connaît bien, on a vu tous leurs matchs et eux les nôtres. Il faudra avoir de l’intensité, on va essayer de disputer le contrôle du ballon pour s’éloigner de notre surface. On va essayer de bien ressortir le ballon puis presser pour avoir des occasions. C’est un match où l’on peut aussi attendre des choses tactiques en fonction des joueurs sur le terrain.«

L’importance des leaders et des stars

« J’ai beaucoup de leaders sur le terrain comme Neymar l’a dit, tous les joueurs veulent jouer et gagner lors de ces matchs en mars. J’ai confiance en mes joueurs, j’ai des joueurs de talent capables de faire la différence. On a de bonnes individualités, on a de grands joueurs qui peuvent créer et faire des différences.«

Mbappé meilleur joueur du monde

« Je pense que Messi est le meilleur joueur du monde avec sept Ballons d’or. On a des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde et Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde.«