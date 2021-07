Caillot : “J’ai coché la date de la réception du PSG”

La Ligue 1 version 2021-2022 ouvrira ses portes le week-end du 7 août. Mais Jean-Pierre Caillot – président du Stade de Reims – a déjà coché une rencontre, celle contre le PSG le week-end du 29 août dans le cadre de la 4e journée. “On a ouvert nos abonnements, a expliqué le président rémois à RMC. Après la jauge d’abonnement chez nous est faible car on tourne entre 6000 et 8000 abonnés en normal donc cela n’a pas le même impact que dans certains clubs. J’espère qu’il n’y aura de jauges de spectateurs car cela me poserait un autre problème si je n’ai que des abonnés dans le stade. Je ne vous cache pas que j’ai coché une date sur mon calendrier, celle de fin août où je reçois le PSG, et j’espère que l’on pourra recevoir tout le monde dans de bonnes conditions.“