Tous les amoureux du ballon rond avaient dimanche un œil sur Reims pour assister aux débuts de Lionel Messi avec le maillot du PSG. Ils ont vu deux buts de Kylian Mbappé, mais pas la MNM qui fait rêver. Le journaliste Vincent Duluc a apporté sa grille de lecture sur l’événement.

« On ne sait pas complètement ce que l’on espérait, au juste. Juste le voir pour le croire, sans doute, observe le journaliste dans l’édito de L’Equipe. Obliger le monde entier à regarder Reims-PSG, ses langueurs de fin d’été, et à subir une intervention du VAR absolument interminable, n’aura pas été la promotion que la L1 espérait […] parce qu’il ne s’est pas passé grand-chose. […] On a bien compris, au passage, que Pochettino n’avait pas grand-chose à fiche du pouvoir de l’image, sans quoi il aurait laissé Mbappé, Neymar et Messi sur le même terrain. […] Il est trop tôt pour se demander si Messi, en club, saura s’adapter à un autre langage que celui avec lequel il a grandi, trop tôt pour chercher absolument des traces de lumière dans son sillage furtif d’un premier dimanche soir, et même trop tôt pour savoir, dans l’hypothèse où le PSG retiendrait vraiment Mbappé, quel sera le meilleur joueur du club cette saison. Dimanche soir, ceux qui étaient venus voir Messi ont vu Mbappé, et ils sont comme tout le monde : ils ont plutôt envie de continuer à voir les deux en même temps. »