PSG / Clermont programmé le 11 septembre à 17 heures

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Reims dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait être la première du trio Messi-Mbappé-Neymar. Après cette rencontre, place à la trêve internationale qui occupera beaucoup de joueurs des Rouge & Bleu. Pendant 15 jours, les supporters parisiens ne verront pas leur équipe jouée. Il faudra attendre le 11 septembre et le match contre Clermont au Parc des Princes. La LFP a dévoilé la programmation de la cinquième journée et cette rencontre entre Paris et le promu a été programmée à 17 heures. Un match diffusé sur Prime Video.

La programmation de la 5e journée de Ligue 1

Vendredi 10 septembre 2021 à 21h00 sur Prime Video

FC Lorient – LOSC Lille

Samedi 11 septembre 2021 à 17h00 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Clermont Foot 63

Samedi 11 septembre 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

AS Monaco – Olympique de Marseille

Dimanche 12 septembre 2021 à 13h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Etienne

Dimanche 12 septembre 2021 à 15h00 en multiplex sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – RC Lens

Stade Brestois 29 – Angers SCO

FC Metz – ESTAC Troyes

Stade Rennais FC – Stade de Reims

Dimanche 12 septembre 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

FC Nantes – OGC Nice

Dimanche 12 septembre 2021 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – RC Strasbourg Alsace