Arrivé au PSG en 2019, Keylor Navas a su convaincre au poste de gardien de but. Mais depuis l’été 2021, le portier de 35 ans a vu débarquer Gianluigi Donnarumma en tant que concurrent pour garder les buts Rouge & Bleu. Un concurrent de poids qui, même si une alternance a été installée depuis son arrivée, semble devenir le numéro 1 petit à petit, et prive de temps de jeu l’ancien du Real Madrid. Ce dernier s’était exprimé sur la situation le 30 avril dernier dans la foulée de la victoire (0-3) face à Angers en Ligue 1 Uber Eats : « Il faut étudier beaucoup de choses. J’ai une bonne relation avec Gigi, il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr que je veux toujours jouer et au final, si c’est une situation comme cette saison, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris. Il me traite bien. On va voir ce qu’il se passe. Il faut que cela change d’une manière ou d’une autre« .

Donnarumma : « Je pense que le club fera des choix »

Et lorsqu’il est interrogé au sujet de cette alternance au poste de gardien de but, de son côté, le portier italien de 23 ans semble ne pas apprécier la situation également : « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça (la saison prochaine ; NDLR), parce que je pense que le club fera des choix« , a déclaré Donnarumma aujourd’hui à nos confrères de l’AFP, avant de poursuivre : « Je sais que je peux faire plus, je n’ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n’a pas été facile. Dans les conditions que j’ai connues, je n’ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club« . Le champion d’Europe 2020 avec l’Italie s’est également confié sur sa relation avec Keylor Navas : « J’ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l’avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux« . Sous contrat jusqu’en 2026, Donnarumma a par ailleurs affirmé à l’AFP son intention de poursuivre au PSG.

Donnarumma : « Le but n’était pas valable »

S’il semblait convaincre tout le monde au PSG, le parcours de Donnarumma avec les Rouge & Bleu est entré en zone de turbulence depuis le 9 mars dernier. A cause d’un pressing mal géré, l’international italien est désigné comme fautif sur le but de l’égalisation du Real Madrid inscrit par Karim Benzema qui a engendré la désillusion en Ligue des Champions et l’élimination en huitième de finale au Santiago Bernabeu, l’ancien portier de l’AC Milan se défend : « Le but n’était pas valable, mais nous aurions pu mieux gérer la suite. Nous savons comment cela s’est passé, je ne suis coupable de rien. Maintenant, il faut regarder devant nous, ce qui est passé est passé, nous ne pouvons rien faire pour revenir en arrière et rejouer vite la Ligue des Champions pour montrer à tous qui nous sommes« .

Pour rappel, de son côté, Keylor Navas est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Pour le moment, la tendance est à un départ du Costaricien pour faire de Gianluigi Donnarumma le gardien numéro 1 des Rouge & Bleu.